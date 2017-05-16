蘋果於本周一（5/15）更新了iOS、macOS、tvOS及watchOS等平台，也釋出了新版的Safari，以及支援Windows的新版iTunes與iCloud，總計修補了67個安全漏洞。

本周修補最多漏洞的是iOS，新釋出的iOS 10.3.2總計修補了43個安全漏洞，其中有二十餘個漏洞與WebKit有關，當中的十幾個允許駭客透過惡意的網頁內容執行任意程式，4個位於SQLite的漏洞皆允許駭客利用惡意的SQL查詢執行任意程式，iBooks亦含有一個可以最高權限執行惡意程式的安全漏洞。

macOS的修補則包含了Sierra 10.12.5，以及El Capitan與Yosemite的安全更新，總計修補了39個安全漏洞，其中有9個漏洞允許駭客執行任意程式。至於Safari 10.1.1則修補了26個安全漏洞，有十多個位於WebKit的漏洞可造成遠端程式攻擊。

另一個漏洞修補數量超過兩位數的則是tvOS 10.2.1，在所修補的23個漏洞當中，也有十多個可能造成遠端程式攻擊。

其他還包括watchOS 3.2.2修補了13個安全漏洞，Windows版的iTunes與iCloud則各修補一個漏洞。有鑑於蘋果各平台有許多共通元件，因此不同平台上所出現的大多數漏洞都是重疊的。