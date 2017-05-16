Android Police報導，從昨天開始有一些Android用戶反映Netflix在某些刷過機的平板及手機上顯示為不相容。稍後Netflix證實已開始封鎖這類機器下載Netflix app。

原因就在於版權。報導引述Netflix公司聲明指出，Netflix最新的5.0版將使用Google提供的Widevine DRM數位版權管理技術，因此沒有Google認證或變更過的裝置將不再能執行最新版app，這些用戶在Play Store上也看不到Netflix app。

Google Widevine是一種跨PC及行動平台的DRM技術。然而這次某些Android機種，如未鎖機的Pixel雖然屬於最安全Widevine層級，但還是看不到Netflix，可能是因為裝置的SafetyNet狀態不及格之故。

此外，有趣的是，被封鎖的裝置上現有Netflix app似乎還能使用，用戶目前還能持續收看到Netflix節目。

如果已經被Play Store封鎖，Android Police指出從第三方網站如Pushbullet下載最新版Netflix APK也可以持續接收到更新。