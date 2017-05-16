勒索軟體WannaCry自上周五（5/12）席捲全球，根據資安業者Avast的統計，截至本周一（5/15），WannaCry已在全球112個國家發動21.3萬次的攻擊，WannaCry的泛濫讓美國資安公司的股價也跟著水漲船高，從FireEye、Symantec到Palo Alto Networks，無一不漲。

周一FireEye的股價上揚了7.51%，以15.9美元作收，Symantec也成長3.19%，以32美元作收，Palo Alto Networks則上漲2.7%，收盤價為119.61美元，Cyber Security ETF上揚3.19%，以30.69美元作收，Check Point Software上漲2.57%，收盤為110.36美元。此外，位於英國的Sophos也在周一上漲了3.02%，收盤價為351.51美元。

相較於投資人看好資安公司解決網路攻擊的能力，讓這些資安公司的市值在一天內竄升了數十億美元，專門追蹤非法比特幣活動的Elliptic指出(下圖)，從上周五迄今，WannaCry駭客只創造了接近6萬美元的總收入。以駭客要求與300美元等值的比特幣贖金來計算，在21萬受到攻擊的用戶中，只有200名用戶付款，付款比例還不到0.1%。

有資安專家認為，受害者未付款的原因之一可能是他們並不知道如何取得比特幣，更遑論以比特幣支付贖金了。

此外，Check Point 指出，WannaCry看似無能力辨別付款人的身分，通訊介面也不是太友善，究竟能不能幫已支付贖金的受害者解鎖仍是個問號，況且，現在並無任何受害者回報已成功取回檔案，因此強烈建議受害者不要支付贖金。