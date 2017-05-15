結合自有屋分享經濟模式與旅宿服務的跨國業者Airbnb，將在日本為傳統旅館推出新服務，該平台將針對豪華型傳統日式旅館提供線上訂房服務。

Airbnb與日本網路旅行社暨最大機票代銷商Evolable Asia合作，預計在今夏推出新的日式傳統旅宿服務，由後者協助日式旅館上架至Airbnb，透過Airbnb的全球網路，增加國際銷售的機會。

儘管上架將有專人協助負責，但Airbnb與Evolable將不會針對旅館轉至Airbnb上架收取費用，不過將會針對賣出的房間，收取約10%的服務費用。

目前Evolable在日本總共協助1500家高檔日式旅宿在該公司網站銷售房間，該公司將會在取得這些旅館同意後，一一將其房間轉至Airbnb上架。該合作預計將會在Airbnb上架至少5000個房間。

Airbnb目前在日本地區共有近5萬個房間上架，在2016年，總計有370萬名國際旅客透過Airbnb預定在日本的住宿。不過由於法規並未全面放寬，在日本，並非每一個城市都允許民眾將自家的空房以短租形式提供給遊客。

日本政府已經將P2P短租合法化的法案送交國會審查，並附有配套規定，例如這類共享經濟式的短租每年每個房東不得出租逾180天等。

Airbnb在許多國家，乃至其發源地美國，都面臨不小的政策挑戰。在日本，透過與傳統日式旅館合作，可能有助於降低政策推動時，來自傳統旅館業的阻力。

根據日本旅遊局統計，傳統日式旅館的住房率，在各類旅宿中名列較低，僅達37.9%，與全服務旅館78.7%的住房率相去甚遠。以溫泉旅館為主的傳統日式旅館，可望透過類似合作，增加國際旅客入住並提高住房率。