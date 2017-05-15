美國第二大商業銀行—美國銀行（Bank of America，BOA）在今年3月進行的行動趨勢調查報告中指出，已有36%的銀行用戶採用即時的P2P支付服務，顯見它已成為新的社會規範，使用者很難再找到不還錢的藉口，不論只是5美元的咖啡錢或是2500美元的借款。

採用P2P支付服務的用戶以Y世代（千禧世代）最多（下圖，來源：BOA），此一自1981年到2000年出生的族群有高達62%使用P2P支付服務，X世代（1970年代到1980年代）也有34%使用P2P支付。

BOA所定義的P2P支付是用戶透過行動裝置付款給他人。至於這些用戶選擇P2P支付的原因包括它非常方便又快速（68%）、朋友也在用（48%）、銀行有提供P2P支付服務（36%），以及不想再用現金及信用卡（16%）。

而P2P支付的用途涵蓋了付帳單（45%）、分享禮物費用（42%）、分享旅遊費用（37%）、吃飯（35%）、家用（31%）、交通（30%）、聽音樂會或看秀（26%），以及約會的支出（14%）等。

使用P2P支付的用途，紅色為整體受訪者在不同用途下使用P2P付款的比例，藍色為較年輕的Y世代比例，幾乎各方面的比例都高於整體。

Y世代除了使用P2P支付的比例較高之外，也有更活躍的使用行為，例如用來付帳單、分享旅費、交通及看秀的比例都超過50%。

該報告也調查了大家認為以P2P支付服務來付款的合適金額，最高比例的是100~200美元，佔了29%，500美元佔了20%，1000~3000美元則佔了18%，50美元以下佔了5%，而且有31%的用戶認為提出請求的當天就應該要收到友人的匯款，佔比最高，也有29%說只要一周內收到就行了。