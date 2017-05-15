通訊晶片龍頭高通（Qualcomm）樹立的敵人愈來愈多了，在遭到美國聯邦交易委員會（FTC）及蘋果的控告之後，高通的競爭對手英特爾（Intel）及另一家主要客戶三星（Samsung）也在上周藉由意見陳述書（amicus brief）以聲援FTC。

率先對高通開槍的是FTC。FTC於今年1月控告高通違反反壟斷法 ，指稱高通拒絕將必要的標準專利授權給競爭對手，也要求那些使用高通數據晶片的客戶必須接受有利於高通的授權協議，例如若使用競爭對手的晶片就必須付給高通更高的授權費（或稱抽稅），提高客戶使用第三方晶片的成本或是降低競爭對手的獲利空間。

蘋果同月跟進FTC的腳步，向法院控告高通濫用壟斷地位並超收授權費，還要蘋果於法庭上作假證。

今年4月初，高通向加州北部地方法院提出動議，要求撤銷FTC的指控。高通表示，該公司所要求的授權費用並未根據客戶所使用的數據晶片來源而有所變動，因此並無所謂的罰款或抽稅可言。

高通解釋，客戶同時向高通購買專利授權與數據晶片的整體成本低於客戶只向高通購買專利授權，並向第三方購買數據晶片的整體成本，FTC即據此宣稱高通向客戶抽稅，但事實上高通並未變更專利授權價格。

FTC在上周五（5/12）出面反對高通的動議，表示高通對客戶同時施以蘿蔔及棍棒，等於是威脅利誘兼有之。FTC說，高通向客戶所收取的專利授權費用明顯高過市場上其他業者，意謂著高通所收取的並不只是合法的專利費用，額外的費用所代表的正是高通於數據晶片市場上的壟斷勢力。

在FTC反對高通撤銷訴訟的同一天，英特爾與三星分別祭出意見陳述書（amicus brief）來聲援FTC。

身為高通競爭對手的英特爾表示，高通透過交錯的專利優勢與商業手法來妨礙競爭，迫使客戶只能購買高通的晶片，FTC揭露高通的惡行對整個產業來說是非常重要的，這使得他們決定支持FTC。

既是高通主要客戶也是潛在競爭對手的三星則說，高通拒絕基於FRAND原則授權必要專利予三星，將全力協助法院理解此案中反壟斷原則的重要性。

近年來高通的反壟斷官司不斷，2015年曾遭中國判罰9.8億美元，去年底再遭南韓判罰8.65億美元，此次四面楚歌的高通恐怕很難全身而退。