在這個月中爆發的WannaCry 2.0勒索病毒攻擊事件，讓許多企業與使用者都關注與擔心到底要如何應對，像是TWCERT/CC、趨勢科技與微軟等資安廠商，也都提供一些建議作法供參考，只是哪些重點值得注意呢？

據了解此勒索軟體是直接透過系統漏洞，針對SMB協定所用的TCP 445埠進行攻擊，除自動更新的Windows 10及Server 2016之外，舊版WIindows系統受此威脅影響極大，由於攻擊方式更直接並能橫向擴散感染，資安專家均呼籲用戶盡快安裝官方釋出的安全性更新，避免機構及個人電腦受感染。

一旦受到WannyCry病毒攻擊的電腦，檔案將會被加密為.WNCRY檔案格式，當檔案加密完成後，並會彈出紅色視窗要求支付贖金。

那麼如何防護電腦不受WannyCry病毒攻擊？許多資安專家與業者都已經給出不少建議，簡單來說，大致可分為三大步驟：

一、請先拔掉網路線，讓電腦在沒有連網的情況下才開機（若不放心，亦可先在離線狀態備份重要檔案）。

二、開機後，請設定停用SMBv1，或是防火牆封鎖TCP 445通訊埠，暫停檔案共享功能。（也可先檢查Windows更新，確認已修補則可接上網路使用）。

三、將網路線接上，下載安裝微軟MS17-010相關的Windows修補程式。

微軟安全回應中心（MSRC）在5月12日也針對WannayCry勒索攻擊，公布相關的建議措施，這次攻擊以未更新妥善的Windows裝置為目標，提醒用戶立即安裝3月釋出的MS17-010相關安全更新。

▉ 防護ＷannaCry攻擊的4大要點

由於這次事件發生在週末，多數使用者電腦都處於關機狀態，因此不少公司在週一上班開始，會提醒使用者在開機前的第一個動作是，先拔掉網路連線，不論是有線、無線網路都要檢查，這是為避免電腦可能在開機、連網後遇害，因此也有看到進Windows安全模式（非連網）的建議。

接著，在離線狀態下將電腦開機後，一般建議會強調幾個重點，像是確認備份、檢查更新，以及針對此次攻擊的途徑做阻擋，這邊也就包括了關閉445等通訊埠、停用SMBv1等建議作法。

備份仍是勒索軟體危害降到最低的保障

在確認備份方面，由於近年勒索軟體受害事件頻傳，已經不斷強調企業與個人使用者均要重視資料備份，若使用者仍不夠積極備份，或是還不放心，使用者還是可將重要資料，複製到外接式硬碟，讓勒索軟體危害風險降到最低。

確認Windows系統更新狀況

在檢查更新方面，由於這次WannyCry攻擊使用的漏洞，其實微軟在今年3月發布的資訊安全公告MS17-010，已經提及相關漏洞並發布了修補程式，可防堵這次攻擊所利用的漏洞，也因此，如果已經安裝這些更新的Windows電腦，就不會受到這次勒索攻擊危害。

其中具有自動更新的Windows 10用戶較不受影響，除非使用者先前曾經以手動方式或透過工具，關閉Windows 10自動更新功能，而像是Windows Vista/7/8.1與Windows Server 2008/2012的使用者，則可能因為用戶沒做好安全性更新，而有很大機會成為遇害對象。

若是使用者在檢視Windows更新記錄後，確認該電腦已有符合更新下載，即可接上網路線正常使用。

阻擋入侵管道避免遭受攻擊

當然，開機後的另一重點就是，直接針對此次攻擊的管道做阻擋，像是停用SMBv1服務、關閉445等通訊埠等來加強預防，也方便讓電腦能夠連網後，將Windows系統相關重要更新，下載並安裝。至於這些阻擋方式的操作設定步驟，我們會在最後加以介紹。

下載及安裝Windows安全更新

雖然阻擋這次WannaCry攻擊所利用的入侵管道，也能避免受到危害，但最根本的防護作法，還要再連上網路之後，趕快進行Windows系統更新軟體修補漏洞，做好系統更新的維護動作。確保企業內所有Windows電腦上安裝MS17-010安全更新，也就是防堵WannaCry攻擊所必裝的微軟安全性套件。

舉例來說，像是Windows 7的用戶就是要下載安裝今年3月份的KB4012212安全更新套件（Security-only Update），或是3月的KB4012215每月彙總套件（Monthly Rollup）。由於彙總套件亦包含先前的改良與修正，因此像是4月的KB4015549彙總套件，以及5月的KB4019264彙總套件，也可下載安裝。

還要提醒的是，取得安裝檔時也要注意，應從微軟官方網站下載這些安全性套件，避免受到其他攻擊可能。

當然，使用者也可從其他已安裝更新的電腦，去下載更新檔，再回到原本的電腦上離線進行更新檔的安裝。

至於微軟已經不再提供技術支援的Windows XP、Windows 8與Windows Server 2003，微軟這次也破例釋出對應這些系統的KB4012598安全性更新，讓使用者也能盡快下載安裝，做好防護。

▉ 其他預防注意事項

不論如何，這次的WannaCry病毒的威脅，已經讓許多使用者重新體認到系統更新的重要性。

一些資安廠商也建議安裝相關防毒軟體，增加防護可能性；也有NAS廠商建議，做好檔案備份習慣，避免重要檔案遭加密勒索。同時也要記得，不要點擊來路不明的網站和檔案等，小心勒索軟體還會以這些管道入侵。文⊙羅正漢

老舊Windows電腦系統有解！使用者快上安全性更新 在WannaCry事件爆發後，微軟也緊急在5月13日針對已不再提供技術支援的Windows 8、Windows XP與Windows Server 2003等系統提供KB4012598安全性更新，並呼籲使用者盡快更新。

如何停用不安全的SMBv1？

由於這次WannaCry勒索病毒的攻擊，是利用Windows共享檔案所使用的Server Message Block（SMB）漏洞，因此微軟及眾多資安廠商都建議使用者，可以手動停用SMBv1來加強預防，也就是將含有漏洞的SMBv1服務關閉，讓攻擊無法執行，後續才有時間將Windows系統更新，這裡並將分為伺服器端與用戶端作業系統來介紹。

伺服器端作業系統設定方式 以Windows Server 2012系統為例，搜尋Windows features並打開設定畫面，然後將圖中的SMB選項取消打勾，並重新開機。

用戶端作業系統設定方式 以Windows 8系統為例，使用者先在控制台中點選「程式集」， 然後點一下「開啟或關閉 Windows 功能」以打開設定畫面，然後將圖中「SMB 1.0/CIFS檔案共用支援」取消打勾，並重新開機。

也能以PowerShell快速完成設定 資訊管理人員也可透過內建Windows PowerShell功能的電腦，以指令快速完成停用SMBv1的動作。 在Windows伺服器端，打開Windows PowerShell，並且輸入「Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol」。 在Windows用戶端則輸入「Remove-WindowsFeature FS-SMB1」。

如何關閉個人電腦的445通訊埠？

由於這次WannaCry勒索病毒透過的Windows系統漏洞，是針對SMB協定所用的TCP 445埠進行攻擊，因此也有廠商建議關閉Windows系統的445等通訊埠，並且關閉網路共用資料夾，做應急防堵的動作，後續再連網下載Windows系統更新並安裝。但許多使用者可能會問，到底445埠如何關閉？以Windows 7系統為例，方式如下。

步驟1

首先開啟Windows控制臺，透過右上方搜尋找到Windows防火牆，點擊進入Windows防火牆設定介面。

步驟2

在Windows防火牆項目中，請點選左方「進階設定」。

步驟3

開啟進階設定介面後，在「輸入規則」項目按一下後，從右鍵選單中執行「新增規則(N)」。

步驟4

在新增輸入規則精靈介面中，依循步驟操作，首先選擇建立「連接埠(O)」的規則。

步驟5

接下來，在畫面中輸入要關閉的埠445。（這裡要注意的是， TCP與UDP最好都要設定一次）

步驟6

然後，請選擇「封鎖連線」，也就是將規則所指定的連接埠套用執行動作以封鎖。

如何快速找出未修補MS17-010的電腦？

如果網管人員想要快速清查網路上的電腦，也可以利用開放原始碼的Nmap網路診斷工具，並製作一個檢測script的範本，執行nmap -p 445 --script smb-vuln-ms17-010 ip-range指令。

管理人員可先下載Nmap，這是款能快速掃描內部網路的電腦及伺服器的工具，並檢測各主機的安全性弱點。

以Windows系統為例，在命令提示字元之下，透過Nmap指令可在短短幾秒之內，檢測是否有尚未完成更新的電腦，即可立即因應更新。

以Linux系統為例，同樣也能透過Nmap指令，針對各IP位址遠端快速掃描Windows電腦的狀況。

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