為了解決Android升級版總是無法有效推到用戶裝置上，造成資安或效能問題層出不窮，Google上周宣佈Project Treble來解決這個困境。

Google Project Treble主管Illiyan Malchev指出，裝置合作夥伴反映最普遍的問題是現有裝置更新Android十分耗時且勞民傷財。而在下一代Android，即Android O，Google決定推動Project Treble，為Android低階系統架構做歷來最重大變更。

過去，新版Android部署到用戶手機上的流程(下圖，來源：Google)，Google Android 部門將最新版Android開源，由晶片業者為其產品加以修改，接著交給HTC、三星等裝置品牌或代工廠，依據裝置再做修改，之後他們和電信業者共同測試、認證這個新版Android，最後由電信業者或廠商將作業系統軟體發佈給用戶。

而Project Treble將修改Android的架構，以減少Android部署的難度、時間及成本。方法就是取法Google在API上的作法。

在開發API上，Google是建立相容計畫，並透過相容定義文件（Compatibility Definition Document, CDD）連同相容測試套件（Compatibility Test Suite, CTS）說明，後者目前包含上百萬個測試項目。有了這個計畫，開發人員只要寫一個app，就可以跑在不同廠商的不同硬體上。

Project Treble的變革核心就是將廠商實作（主要由晶片廠商撰寫、依硬體而異的低階軟體）和Android OS 框架切開，做法就是在兩者之間新加入一層廠商介面。這層新的介面將由廠商測試套件（Vendor Test Suite, VTS）來驗證，以確保各廠商實作的向前相容性。

在現今沒有廠商介面情況下，只要硬體一改用新版Android，就必須動到Android大量程式碼。而在Project Treble下，Android中和特定硬體有關的部份可以直接存取廠商介面，裝置廠商想把新版Android推向用戶時，只要更新Android OS框架就完成了，不必再麻煩晶片業者修改。

目前開發者預覽版的Pixel手機已經採用Project Treble的新架構，但未來會連同Android O推向所有新裝置。

隨同此項變革，Google現在也和晶片及廠商合作夥伴合作，以便將變動的程式碼，例如修改了某國某家電信業者網路上的某項功能放到共通的Android Open Source Project (AOSP)程式資料庫中。例如Sony和高通（Qualcomm）已經將數多種功能，以及數百個瑕疵修補程式貢獻給Android O，以便畢其功於一役，免除他們一次又一次修改的繁重工作。

Google預計今年夏天推出Android O時，將Project Treble的完整技術文件公佈於source.android.com網站上。