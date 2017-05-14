WannaCry勒索病毒從週五晚上開始襲擊全球！這是第一支結合蠕蟲擴散行為，會自動發起大規模感染行為的勒索軟體。截至週日晚上九點，根據intel.malwaretech.com網站統計，全球有23萬多臺電腦感染。國外資安公司也把臺灣視為重度感染區域。

不過，目前臺灣災情大多散見於網路社群或論壇如PTT等網友的求助，而企業感染情況，根據台灣電腦網路危機處理暨協調中心TWCERT/CC目前截至週日晚上的資料，還沒有企業正式回報，發生WannaCry勒索災情。

不過，TWCERT/CC主任廖志明警告，臺灣企業剛好週末假日，因此還沒有出現明顯災情。WanaCry事件發生後的第一個上班日，也就是星期一，恐怕才會有企業災情發生。因此，TWCERT/CC工程師也緊急測試目前各方提出的預防方法，整理了一個6步驟企業自保策略。

廖志明表示，因為這是一支會自動入侵其他區網電腦的勒索軟體，一旦企業內部網路，有了第一臺電腦受駭，其他位於同一區網，又沒有更新的舊版Windows電腦，一開機就會感染。所以，他反而建議，第一步要先拔掉網路線或關閉無線網路，先避免被感染，再展開自救。

另外，目前雖然傳出，國外資安專家無意間因為反組譯病毒程式碼，找到了一個控制WannaCry勒索病毒繼續擴大感染的機制，暫時平息了這一波的擴大感染。

但廖志明提醒，發動攻擊的駭客很容易就可以修改這個控制機制，釋出改版變種繼續發動攻擊，企業最好不要掉以輕心，趕快採取系統升級、自我防護措施和備份資料才是上上策。

TWCERT/CC【WannaCry勒索病毒自保6步驟】 ：

相信各位在整個周末都遭受到這一波 WannaCry勒索病毒的消息轟炸，而當明天前往辦公室上班時是不是也會擔心自己的電腦變成一顆未爆彈，一開機就有可能感染勒索病毒，但不開機也沒辦法把裡面的資料取出。

別慌張，在這邊提供明天進到辦公室後，該如何處理自己辦公桌上的這顆未爆彈的步驟建議：

（如何預防資料被加密，及若遭加密後應如何處理之簡易流程請參考下方之圖1及圖2）

步驟1：確認電腦無法連上網路。使用有線網路者拔除網路線，使用無線網路者亦須確保無法連上網路（例如關閉Wifi分享器電源或拔除3/4G無線網卡） 。

步驟2：將電腦開機並長按F8 進到安全模式，或透過外接安全的系統進行開機。

(1) 將重要資料複製到外接式硬碟。

(2) 若尚未安裝修補程式者，請依照作業系統版本安裝適合的修補程式，可連上網路下載修補程式（下載連結請參照最後一項更新清單），或使用隨身碟把檔案移至電腦內後安裝。

(3) 斷網並重新開機進到一般模式後安裝修補檔。

步驟3：若電腦開機進入一般模式，出現疑似中勒索病毒現象(如桌面檔案出現異常無法打開)，即刻拔除電源或關機(使用筆電者請亦將筆電電池移除)，並確認電腦無法連上網路，使用有線網路者拔除網路線，使用無線網路者亦須確保無法連上網路（例如關閉Wifi分享器電源或拔除3/4G無線網卡）。

後續處置作法：

(1) 未被加密的重要資料備份：使用安全模式開機或透過外接安全的系統進行開機，將還尚未被加密的重要資料複製到外接式硬碟（被加密的檔案目前還尚未有任何解密方法）。

(2) 系統恢復： 將受駭電腦硬碟格式化後重灌至最新版官方作業系統。

步驟4： 若無中勒索病毒現象，即刻將重要資料備份，備份資料離線保管 。

若要確認是否有感染，可搜尋磁碟中是否有.wncry附檔名檔案，若有或疑似已中wanacrypt0r 2.0病毒，續照步驟3方式處理；若沒有則可能尚未中毒 。

步驟5. 若電腦中原無安裝防毒軟體，可下載微軟官方所提供之防毒軟體Windows Defender，可針對系統中的惡意程式WannaCryptor提供偵測並清除。

Windows Defender下載位置https://support.microsoft.com/zh-tw/help/14210/security-essentials-download

步驟6：隨時更新修補程式及防毒軟體至最新版本，使用防火牆並關閉不需要之通訊埠及應用程式權限，以確保電腦安全無虞，不要因為一時方便開啟不必要的服務，而導致系統出現漏洞。另對防火牆及IDS/IPS等設定部份，建議設定可阻擋WannaCry所使用MS17-010漏洞之特徵或規則。

7.針對此次漏洞不同作業系統版本所發布之修補程式(點選超連結下載)。

圖1、上班第一天要怎麼防止自己的資料被勒索病毒加密

圖2、電腦有中勒索病毒的跡象應該怎麼處理

資料來源：台灣電腦網路危機處理暨協調中心 - TWCERT/CC，原始來源