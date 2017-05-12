Avast免費防毒軟體用戶本周三（5/10）在Avast論壇上抱怨，他們當天執行Avast AV更新之後就無法再連網了，就算重新開機好幾次也無法解決。

Avast隨後即證實這是該防毒軟體其中一個網頁防護元件Web Shield的動態連結函式庫（ddl）出了問題所造成的，該公司正在進行修補，且僅有少數使用者受到影響。

其實Avast AV用戶已自行找到了解決方案，將該防毒軟體關閉後，連網功能就正常了，或是直接將整個Avast移除再重裝，也能恢復正常運作。