由Android之父Andy Rubin所支持的新創業者Lighthouse在本周推出了同名的家用智慧監視器，它內建了深入學習技術，可在使用者以語音詢問發生了什麼事時，直接秀出當下的影片。

Lighthouse配備3D感應器與攝影機，並內建電腦視覺與深入學習技術，其Lighthouse行動程式則可理解自然語言，當使用者在手機上詢問「今天孩子們跟保姆做了什麼事？」，或是「今天有人遛狗了嗎？」，該程式就會播放當時的影像。使用者也可在Lighthouse程式上設定各種通知功能，例如孩子回家時，或是孩子該回家了卻還沒到家時。

此外，Lighthouse能夠辨識陰影，也能區別人類及寵物，或是知道是小偷進門了還是老公回來了。它還支援手勢功能，當孩子向Lighthouse的攝影鏡頭打招呼時，使用者的Lighthouse程式便會跳出通知。

Lighthouse是與Rubin所創辦的Playground Studio新創服務合作，藉由Playground Studio的資源加速Lighthouse裝置的上市時程。

Lighthouse即日起開放預購，售價為399美元，預計於今年9月出貨，內含1年份的Lighthouse Intelligence服務，一年之後使用者必須額外付費才能訂閱該智慧服務，此一智慧服務涵蓋了語音、即時及安全通知、手勢，以及可保留30天影片的雲端儲存等，每月的訂閱費用為10美元。