微軟的態度愈來愈開放了，除了逐漸向開放源碼社群靠攏之外，還日益於作業系統中接納競爭對手的產品，在周四（5/11）首度揭露的Windows 10 Fall Creators Update中，將允許使用者藉由Windows Store下載Ubuntu、SUSE Linux與Fedora等Linux版本，另也將透過Microsoft Graph替Windows、Android及iOS帶來共享經驗。Windows 10 Fall Creators Update預計於今年秋天出爐。

微軟是在去年的Build開發者大會宣布，已於Windows 10上替Linux建立一個子系統，並由Canonical於該子系統上提供了原生的Ubuntu環境，讓Windows用戶不必安裝虛擬機器就能執行支援各種Linux版本的Bash命令。但當時還必須由使用者手動啟用開發者模式、開啟子系統功能，再以Bash命令下載Ubuntu。

而即將在今年到來的Windows 10 Fall Creators Update則將簡化Ubuntu或其他Linux版本的安裝，直接於Windows Store中提供Ubuntu、SUSE Linux與Fedora等Linux平台的下載，使得Windows成為唯一可同時執行Windows及Linux程式的平台。

此外，Windows 10 Fall Creators Update亦將利用Microsoft Graph來提供Windows、Android及iOS裝置的共享能力。

Microsoft Graph是由各種關係的資源連結所組成，涵蓋了使用者與裝置、團隊、任務、人們、訊息、檔案、行事曆及Microsoft Cloud等之間的關係，在建立了關係網路之後，即能讓使用者經驗於不同的裝置間流動。

例如可透過Timeline功能呈現之前所完成的事項，或是利用Cortana於不同的裝置上接續還沒完成的任務，也能以Clipboard複製桌面內容並貼到手機上，OneDrive Files on Demand則允許不同裝置存取雲端檔案而不必下載。

Windows 10 Fall Creators Update上的Windows Store還會有許多令人驚喜的程式，像是微軟自製的Windows Story Remix可擷取各種裝置上的照片及影片，並利用人工智慧與深入學習技術建立完整含有主題、配樂與轉場效果的完整回憶，還可嵌入3D物件，或是以Windows Ink加油添醋。

此外，蘋果的iTunes Store及Apple Music也會在今年底現身於Windows Store中，以支援使用Windows 10或Windows 10 S個人電腦的iOS用戶。

Windows Store新增的程式還包括已經上架的Spotify、即將於本月上架的SAP Digital Boardroom，以及預計於今年夏末現身的Autodesk SketchBook。

對於Windows 10的期許，微軟希望能在2018年達到10億台Windows 10裝置的目標，本周微軟則宣布全球已啟用了逾5億台的Windows 10裝置。