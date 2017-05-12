從去年美國總統大選期間便爭論不休的美國與俄羅斯之間的資訊戰與情報戰問題，如今延燒到了來自俄羅斯的資安軟體卡巴斯基(Kaspersky)上：美國情報頭子、國家安全局局長Mike Rogers週四在參議院委員會上表示，早在嚴密監控卡巴斯基軟體，以防俄羅斯利用該軟體對美國發動網路攻擊。

美國民主黨參議員Joe Manchin週四在一場關於全球安全威脅的參議院聽證會上表示，不少國會議員都相當擔心卡巴斯基可能隱藏安全問題，並要求情報主管確認政府部門並未使用該軟體。

國防情報局局長Vincent Stewart回應表示，正在密切追蹤卡巴斯基公司與其產品，同時表示政府網路中並未使用卡巴斯基產品，但與情報工作有關的外包商有無使用卡巴斯基，則很難確知。

其他情報單位主管，包括國家情報總監、中央情報局局長、FBI代理局長，以及國家地理空間情報局局長，加上上述兩名、總計六名美國情報機關首長，全都表示並不信任來自俄羅斯的卡巴斯基防毒軟體。

美國媒體本周稍早開始報導，美國政府官員對於俄羅斯間諜活動可能透過卡巴斯基資安防護軟體做為跳板，針對美國公民或在美國本土發動安全攻擊，越來越感到擔憂。美國廣播公司ABC更引述未具名消息來源透露，美國國土安全部早在2月便曾發布一份關於此事的內部秘密報告，而FBI也已經針對卡巴斯基與俄羅斯政府間的關係展開調查。

卡巴斯基公司創辦人暨執行長Eugene Kaspersky隨即在Reddit網站接受網友即時問答，親自出面澄清，同時不忘老王賣瓜一番。他表示，出於政治理由，這些紳士們沒有別的選擇，還在缺乏真實理由或證據證明我們真的有做錯事的情況下，剝奪使用最好的端點安全軟體的機會。他表示很樂意前往參議院作證，並回答任何問題。

卡巴斯基公司的聲明則強調本身是家私人企業，和任何的政府都沒有關聯，更從未，未來也不會協助世界上任何政府進行網路間諜活動。該公司完全不能接受相關指控，並認為在沒有任何確鑿證據下，遭到不同平對待，同時表示願意配合任何有相關疑慮的政府組織進行調查，同時相信更深入的調查有助於證明卡巴斯基的清白。