繼去年年底數位通國際與VMware合作，利用vCloud Air Network提供企業混合雲服務。近日臺灣又多一家與國際軟體合作的雲服務廠商，結合大廠雲端服務技術及自家資料中心，提供本地企業混合雲服務。只不過這一次是方電訊選擇與甲骨文合作，導入OCM（Oracle Cloud Machine），讓企業可以將甲骨文公有雲的技術，部署於自家資料中心，藉此提供企業用戶混合雲解決方案。

甲骨文亞太區及日本副總裁沈濤表示，企業想要擴展雲服務市場，必須要借助在地渠道，因此是方電訊是臺灣第一家與甲骨文聯手，提供本地廠商客製化的雲端服務，而臺灣甲骨文總經理張永慶也表示，在近半年內，企業詢問甲骨文雲端產品的頻率更高於本機端產品。可以看出，本地廠商選擇該公司解決方案的趨勢，已經緩緩從本地環境移轉至雲端。

這一次是方電訊與甲骨文合作，目標是推出國產的雲端資料中心平臺，「想整合臺灣雲端產業能量，推出可以正式運作的雲端資料中心。」是方電訊產品發展部協理李立國解釋，是方電訊之所以選擇甲骨文而非VMware，原因在於除了IaaS外，甲骨文還可以提供更為完整的SaaS、PaaS服務，因此選擇如此策略聯盟。

李立國解釋，這次和甲骨文的合作，瞄準該公司的雲端開發工具。目前是方電訊就引入3個雲端服務。首先是Java Cloud Service，讓企業可利用訂閱收費方式，在雲端建立WebLogic Server環境。再者是Integration Cloud Service，整合企業本地及雲端環境，讓既有本地環境應用程式也能在雲端上運作。最後則是Database Cloud Serivce，「未來是方電訊也會引入更多甲骨文的雲端工具。」