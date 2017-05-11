Google於本周三（5/10）宣布，旗下的雲端平臺Google Cloud Platform（GCP）在美國拓展第4個雲端服務地區，位於北維吉尼亞（Northern Virginia），開放了3個可用區域，提供運算、大數據、儲存和網路服務。

在運算服務方面，Google提供北維吉尼亞地區的使用者App Engine、Compute Engine和Container Engine服務，大數據的部分則包含Cloud Dataflow、Cloud Dataproc、Cloud Pub/Sub和Coud Datalab服務，還有儲存服務，如Cloud Datastore、Cloud Storage、Cloud SQL和Persistent Disk，以及Autoscaler、Cloud DNS、Cloud VPN等網路服務。

Google也宣稱，在紐約、波士頓、多倫多和華盛頓特區（Washington, D.C.）地區的GCP用戶，使用Google在北維吉尼亞的資料中心，相較於使用南卡羅來納州的資料中心，能降低25％～85％的資料往返延遲。

另外，Google GCP雲端平臺在北美的服務地區還包含了奧勒岡州、愛荷華州，以及南卡羅來納州。而Google也計畫，未來將在巴西聖保羅、加拿大蒙特婁和美國加州拓展GCP雲端服務可用地區。