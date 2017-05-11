微軟在Build 2017開發人員大會上展示了新的簡報翻譯工具（Presentation Translator），它能讓台下的聽眾即時把講者的簡報內容翻譯成所設定的語言。

微軟Office首席專案經理Yina Arenas在開始她的簡報之前，先叫出了微軟翻譯工具（Microsoft Translator），以設定她所要使用的語言（西班牙文），並選擇簡報的字幕語言（英文），而台下的聽眾則可拿出自己的行動裝置，像是Android手機、Windows Phone或iPhone，執行Microsoft Translator程式，並輸入指定的對話代碼或掃描條碼，即可加入對話。

之後，Arenas即開始在台上以西班牙文介紹人工智慧，她所使用的PowerPoint簡報上自動出現了相對應的英文字幕，而聽眾的手機上則是出現了基於自己語言的簡報內容，而且，一切都是即時的。

微軟去年即在Skype上添增了即時翻譯功能，但Presentation Translator則是讓聽眾可以在自己的裝置上同步以自己的文字顯示簡報內容。這是「微軟車庫」（Microsoft Garage）的專案之一，目前仍處於封閉測試階段。

根據微軟的說明，Presentation Translator是基於Microsoft Translator live技術，替PowerPoint所打造的外掛功能，可讓主講人於PowerPoint上顯示翻譯字幕，也讓聽眾於自己的裝置上以他們的語言讀取。