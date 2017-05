微軟在本周三(5/10)展開的Build 2017開發者大會上正式推出了支援macOS平台的Visual Studio 2017。

Visual Studio是微軟所建立的整合開發環境(IDE),過去主要用於打造以Windows平台為主的軟體,或是網站、網路服務與行動程式等,而Mac版的Visual Studio 2017並非直接從Windows版的Visual Studio移植而來,而是專為Mac所打造的整合開發環境。

Visual Studio 2017 for Mac主要的開發工具源自於微軟去年3月收購的Xamarin,提供從程式設計、撰寫、包裝到出版的各項工具,並額外添增了C# 7程式語言,以及涵蓋Android、iOS、tvOS、watchOS與macOS的各種.NET API,可最大化程式共享的Xamarin格式API、可存取數千種的.NET函式庫,以及基於LLVM編譯器的程式優化功能。

其實微軟自去年11月便開放Visual Studio 2017 for Mac的預覽版,期間仍然努力將Windows版的網頁編輯工具移植到Mac版本,正式版已可支援開發人員利用ASP.NET Core或HTML5、CSS3與JavaScript等語言建置豐富的網路應用。

由於Visual Studio 2017 for Mac是專為Mac所設計的整合開發環境,因此所採用的介面也都類似macOS經驗,包括按鍵、文字、程式布局到圖示等,但同時它也允許無縫協作,代表Mac用戶與Windows用戶仍可流暢地在不同的平台上使用各自的版本於同一專案上合作。

未來的Visual Studio 2017 for Mac還會支援Docker、Azure功能與IoT裝置。

Visual Studio 2017 for Mac現有3個版本,分別是免費的社群版—Visual Studio Community for Mac、適用於小型團隊的專業版Visual Studio Professional for Mac、以及大型企業版Visual Studio Enterprise for Mac。