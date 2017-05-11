在提供網路串流影音服務的業者如亞馬遜(Amazon)、Netflix相繼投入自製影集與電影後，代表虛擬世界的這些網路公司，亦開始與傳統電影行業產生利益衝突與矛盾，全球知名的法國坎城影展主辦方，便決定禁止不打算在法國電影院上映的影片參賽。

坎城影展主辦單位宣布，將由明年起增加新的規定，凡報名參加影展正式競賽項目的影片，必須要承諾會在法國院線上映，才會獲得受理。

坎城影展的新規定主要來自於今年度由Netflix出資的兩部電影參賽，而引起的爭議。Netflix今年推出兩部自製電影The Meyerowitz Stories與Okja參加坎城影展競賽單元，但由於這兩部電影目前僅規劃在Netflix透過網路方式提供用戶觀看，引發法國電影院業者不滿，認為有損戲院業者權益。

此外，身為電影技術發源地的法國為了保護傳統電影業者，一直以來都有電影必須在傳統戲院首映36個月之後，才能在串流影音平台上架的法律規定，戲院認為在法國舉辦的影展展出該片，顯然違反了該條法律規定。

而對於純網路影音業者Netflix來說，要滿足這樣的規定根本上違反了該公司的商業模式與營運理念，該公司接受相關條件的可能性更是微乎其微，在法國法規與坎城影展新規定未來進一步改變前，Netflix等於無法參與未來的坎城影展，不過今年度這兩部參賽影片，將不受明年起生效的新規定影響。

Netflix執行長Reed Hasting透過Facebook貼文表達了自己的失望，並鼓勵用戶在該片於Netflix首映時，觀賞這部被戲院業者聯合打擊坎城影展參賽權的影片。