甫在5月7日選出新任總統的法國，週三發生多家新聞媒體網站無法正常連網的事件，提供這些媒體網路流量管理服務的業者Cedexis坦言遭到DDoS攻擊，導致無法提供客戶正常服務，所幸相關問題已經陸續解決。

包括法國第一大報費加洛報(Le Figaro)、第二大報世界報(Le Monde)在內的多家法國媒體，當地時間週三下午發生無法正常連線的問題，提供這些媒體網路流量管理服務的法國內容遞送網路(CDN)業者Cedexis表示，遭受特殊且複雜的DDoS攻擊，導致該公司服務的部分網站發生大規模斷線狀況，所幸DDoS攻擊狀況已經受到控制，相關服務亦在傍晚左右恢復正常運作。

法國媒體報導，除了主要媒體之外，部分法國大型製造業者，也同樣遭受該攻擊影響。

Cedexis表示正在對相關攻擊進行調查，尚無法提供細節。

由於法國總統當選人馬克宏陣營在投票日前兩天，表示該陣營遭到大規模且有組織性的駭客攻擊，導致大量內部文件與電子郵件在網路上曝光，並稱被公布的文件混雜有造假的文件，企圖混淆視聽、影響選情，導致資訊安全問題一時成為法國媒體關注焦點，如今又發生疑似針對新聞媒體而來的DDoS攻擊，更提高法國社會對資安議題的重視。

不過尚無證據顯示此次攻擊與總統大選和政治動機有關。

Cedexis是創立於法國巴黎的CDN與網路流量監控服務公司，在巴黎與美國奧勒岡州波特蘭市設有雙總部。