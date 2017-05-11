微軟周三（5/10）於Build 2017開發者大會的首日發表了全球化且多模式的分散式資料庫Azure Cosmos DB，它為既有DocumentDB資料庫服務的超集合，也將取代DocumentDB。

微軟宣稱Azure Cosmos DB是第一個支援5種一致性模式的雲端資料庫，且其全球化的分布允許用戶可彈性並獨立的擴展任何區域的儲存能力，將有助於改造雲端應用的開發。

資料庫的一致性指的是事務的執行必須使資料庫從一個一致性狀態遷移至另一個一致性狀態，最常見的兩種模式是強制一致性（Strong consistency）與最終一致性（Eventually Consistency），但Azure Cosmos DB額外提供了介於上述兩者之間的限定過期（ Bounded Staleness）、工作階段（Session）與一致前綴（Consistent Prefix）等模式，允許開發人員依據程式的需求選擇適用的模式。

Azure Cosmos DB與其他資料庫產品的比較。(來源：微軟)

微軟OSS分析及NoSQL總經理Dharma Shukla表示，他們相信Azure Cosmos DB將會從根本上改變開發人員打造雲端程式的方式。

Shukla說，Azure Cosmos DB將讓開發人員更容易建置全球化的分散式程式；也可根據需求在任何時候及任何Azure服務的區域擴大儲存能力；由於該服務在全球提供了個位數毫秒的延遲保證，因而可建置高響應的程式；可讓程式自動維持上線狀態；不必擔心資料庫及程式間的結構與索引同步問題；可支援鍵值、文件及圖像等各種資料格式；也支援SQL dialect、MongoDB API、Gremlin API與Azure Table Storage API等各式API；且提供了全方位的服務水準協議（SLA）。(來源：微軟)

如同許多雲端服務一樣，Azure Cosmos DB也是源自微軟內部的需求，它的濫觴是微軟在2010年建立的Florence專案，當時是為了解決內部開發人員打造大型應用的問題，並在2015年把該專案的技術融入Azure DocumentDB，再經過幾年的淬煉後成就了Azure Cosmos DB。

隨著Azure Cosmos DB的發表，Azure DocumentDB客戶將會自動轉為Azure Cosmos DB客戶。

市場分析認為，Azure Cosmos DB是一個大躍進的資料庫產品，微軟企圖以一個雲端資料庫服務來統整所有的資料庫產品，也顯露了微軟想超越甲骨文以成為資料庫市場龍頭的野心。