Google宣佈收購知名虛擬實境（VR）遊戲業者Owlchemy Labs。

Google積極投資VR，不但使旗下YouTube、Street View和Photos支援VR平台Daydream，還推出VR版Google Earth。Google 2015年收購VR繪圖工具Tilt Brush，今年初也將之開源，以便招募第三方軟體開發商及VR內容製作公司，同時也著手採購和購買內容。

2011年成立的Owlchemy Labs目前有23人，該公司曾發行《Job Simulator》及《Rick and Morty: Virtual Rick-ality》兩款受歡迎的VR遊戲，其作品以逼真、直覺及回應快速聞名。Google表示，這家遊戲製作團隊將和Google「開發沈浸式遊戲及發展跨多平台的新互動模式。」

Owlchemy Labs透過公司部落格表示，在收購後，該公司的遊戲仍然會持續執行在HTC Vive、Oculus Touch及PlayStation VR等平台上。

相較於Google投入VR內容開發，另一家網路大廠臉書則是決定撤守內容製作，於本月初關閉Oculus的Story Studio，以支援外部創作的內容。