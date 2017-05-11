趨勢科技資安研究人員Tim Yeh、Dove Chiu、Kenney Lu於5月9日揭露，駭客鎖定1,000多種型號的中國製網路攝影機，利用裝置上的UPnP（隨插即用）漏洞來入侵，並同時植入殭屍病毒Persirai，接著再透過裝置存在的零時差漏洞，攻擊其他的網路攝影機，最後，駭客控制這些裝置發動DDoS攻擊。他們利用Shodan搜尋引擎來檢測，發現全球有120,000臺網路攝影機裝置資訊公開曝露在網路上，容易受到駭客的攻擊。

首先，駭客利用TCP 81埠，進入這些網路攝影機的Web介面，輸入廠商預設的帳號密碼來登入，接著通過C&C伺服器植入和執行惡意程式，並封鎖裝置存在的零時差漏洞避免受到其他惡意程式的攻擊，之後，駭客再利用這些零時差漏洞攻擊其他裝置，來竊取其他裝置的帳密，成為殭屍裝置，最後，駭客傳送UDP協定傳輸封包至受感染裝置，鎖定受害目標發動洪水式DDoS攻擊。

駭客不僅利用網路攝影機漏洞來發動DDoS攻擊，還攻擊其他攝影機成為殭屍網路Persirai的攻擊裝置。圖片來源：趨勢科技

先前，另一位資安研究人員Pierre Kim於今年3月已經在部落格指出，雖然這些被駭客鎖定的網路攝影機都是由不同代工廠商製造，但同時都具有相同的5個零時差漏洞，包含CVE-2017-8224、CVE-2017-8222、CVE-2017-8225、CVE-2017-8223和CVE-2017-8221。駭客可利用這些漏洞，除了入侵裝置來控制之外，還可以竊取用戶的電子郵件帳號資料，甚至攔截受害裝置傳回雲端主機的資料。

由於，這些網路攝影機都內嵌客製化的GoAhead Web介面，Pierre原先認為，這應該是原本嵌入GoAhead Web介面業者的疏失，才造成裝置內含有這些漏洞。但是，Pierre與業者交流後，認為漏洞不是原先設計GoAhead Web介面業者的問題，而是中國代工廠商在導入GoAhead Web介面至裝置的過程中，在原始碼裡面增加了後門帳號與其他容易受攻擊的程式碼。

目前，部分製造商已經提供了最新的韌體版本，來解決這些漏洞。趨勢科技研究人員同時發現，C&C伺服器目錄出現了國家代碼IR，而且惡意軟體程式碼也有出現特殊的波斯文字，作者疑似是伊朗研究機構的人員。