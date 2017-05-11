語音助理大戰爆發，本周在Build 2017上，微軟公佈 Cortana的技能開發套件，同時HP、英特爾也將助陣推出Cortana聲控裝置。



微軟去年12月以限定預覽方式公佈，此次正式將技能開發套件釋出給第三方軟、硬體業者，以開發支援Cortana的技能及app。而且繼上次4家合作夥伴，包括Expedia、Capital One、TalkLocal及Knowmail後，這次微軟再公佈包括投資分析業者Fool Motley、Skyscanner、快遞業者UPS、線上廣告iHeartRadio 、TuneIn、線上售票業者 StubHub、餐廳訂位網站OpenTable等26家合作服務業者。



微軟今天也宣佈新的硬體合作夥伴。本周稍早音響業者Harman Kardon公佈造型聲控喇叭Invoke ，具備360度環場音效，支援Cortana聲控啟動以及Skype語音電話，預計今年秋天開賣。



微軟並於昨天大會上宣佈HP和晶片業者英特爾加入Cortana陣容。其中HP可望推出類似Invoke的聲控裝置，而英特爾則已在開發參考設計，英特爾之後會和亞洲硬體業者合作生產支援Cortana語音指令的產品。



微軟希望藉由技能開發套件的釋出，加緊趕上競爭者Google及Amazon，前者的Assistant「技能」已達到數百，而Amazon Alexa甚至上看萬項。根據一項統計，目前全美聲控喇叭市場中，7成用戶用的是Amazon Echo。