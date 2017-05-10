共享汽車服務Zipcar將進軍亞洲市場，首站選擇在台北市提供共享汽車服務，民眾未來不需要買車、養車，有開車需求時只要透過電腦或App（支援Android及iOS）預約租車，就能隨時開車上路。

Zipcar是汽車租賃品牌AVIS（安維斯）旗下的子公司，Zipcar共享汽車服務已在奧地利、加拿大、法國、德國、西班牙等地推出，在全球已有超過500個城市、12000輛汽車的營運經驗，Zipcar宣佈將進入亞洲市場，第二季在台北市推出共享汽車服務，讓民眾未來憑電腦、手機App線上預約租車。

目前台灣營運網站已經上線，根據網站的說明，想要租車的民眾先通過線上申請，之後便能透過PC或App預約用車，尋找附近停車場預先停放好的Zipcar車輛，憑Zipcard或手機App解鎖車輛，車輛可行駛至台灣各地，但最後還車必需將車開回原來的停車場。

之所以無法提供甲租乙還，主要考量到台北市停車位一位難求，因此Zipcar將和私人的停車場業者合作，確保提供Zipcar車輛的固定停車位置，並要求租用者將車輛開回原先的停車場歸還車輛。

Zipcar強調用戶租用汽車可以隨租隨行，24小時全年無休，不僅台北市，在國外也能租用當地的Zipcar車輛，收費包含了國道通行費、保險及道路救援服務。

籌備Zipcar來台的安維斯租車表示，未來將提供租用的車輛種類相當多元，涵蓋不同的品牌、車種，從小車到7人座的車種均有，收費也會依用戶租用的車種而異。目前詳細提供的車款、收費仍在規劃確定中，預計會在6月底前在台北市推出服務。

至於收費部份，原則上Zipcar是按租用的小時或天數收費，但會額外加收油費，以國外服務模式為例，部份服務市場在行駛60公里以內免收油費，超過60公里按里程加收油費。每輛Zipcar的共享汽車會提供一張油卡，租車期間加油不需租車者自掏腰包，憑油卡就能加油。