Amazon在本周二（5/9）發表了具備7吋螢幕的Amazon Echo家族新成員—Echo Show，這是Amazon Echo家族中唯一具有觸控式螢幕的產品，同時帶來了視訊通話的功能，然而，擁有通話能力的並不只是Echo Show，Amazon當天也同時發表了 Alexa calling and messaging ，準備讓其他Echo裝置也能彼此通話及傳訊。

Alexa為Amazon所開發的語音數位助理服務，它能夠辨識使用者的語音並執行命令，包括播放音樂、播報新聞/交通狀況/行事曆，或是控制智慧家電，並於本周新增了通話及傳訊能力。

Amazon表示，要以Alexa進行通話非常容易，只要呼叫Aelxa撥打電話就可以了，例如”Alexa,call Dad”，若有人打電話來，除了Alexa會出聲提醒之外，相容的Echo裝置上的綠燈也會閃爍，使用者能以語音回應是否接聽電話。

本周發表的Echo Show就能透過Alexa撥打電話給友人，擁有7吋觸控螢幕及相機的Echo Show還可撥打影像電話。（來源：Amazon）

Alexa還可用來傳訊，例如說出”Alexa, message Mom.”再唸出要傳遞的訊息即可，收訊方的Echo裝置會出現聲音，綠燈也會亮。

Alexa的通話與傳訊功能將出現在Alexa程式上，以及Echo、Echo Dot及Echo Show等裝置，目前看來並不支援Amazon Tap。Echo用戶除了可透過Alexa彼此通訊之外，也能與沒有Echo裝置但安裝Alexa程式的親友通訊。