繪圖晶片大廠Nvidia周二（10/9）公布截至今年4月30日的2018財年首季財報，顯示該季創下了19.4億美元的營收，比去年同期成長48%，當天盤後股價即上漲了10.51%，突破110美元。

最近幾季Nvidia營收都有超過兩位數的大幅成長，例如去年第三季成長54%、去年第四季成長55%，今年第一季成長48%，此外，Nvidia在2017財年（2016年2月到2017年1月）締造了69.1億美元的營收，創下Nvidia史上的新紀錄，比2016財年增加了38%。

Nvidia近來的突出表現有賴於該公司在GPU上所嵌入的深入學習技術，整合人工智慧（AI）的GPU產品被應用在各個領域，從消費者網路、運輸、健康照護到製造業等，Nvidia執行黃仁勳表示，人工智慧的時代已然到來。

另一方面，Nvidia的股價也隨著該公司亮眼的表現而水漲船高，在公布2017財年第三季財報（去年11月10日公布）之前，該公司股價多在70美元以下，而半年來漲幅已超過57%。

Nvidia在2018財年第一季延續了以往的成長力道，黃仁勳說，AI革命不但發展快速，而且還在加速中，該公司的GPU深入學習平台已身為研究人員、網路巨頭及新創公司的首選，此外，Nvidia的資料中心GPU運算業務的銷售成績已接近去年的3倍。

Nvidia於2018財年首季的每股盈餘（EPS）為0.85美元，高於去年同期的0.46美元，但低於上一季的1.13美元。