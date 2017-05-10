和台灣在資通訊領域有許多跨國競爭的韓國，週二選出了代表共同民主黨競選的文在寅，隨即在週三宣誓上任成為第19任總統，他在競選期間公布了不少產業政策，在科技領域，他打算大力推動第四次工業革命、調降韓國行動電話資費，同時將政府公務網站長期以來採用微軟ActiveX技術而不利其他瀏覽器、軟體平台的問題，徹底拔除。

和台灣同樣高度仰賴製造業與進出口貿易的韓國，也同樣高度重視第四次工業革命與工業4.0等趨勢，並成為文在寅競選時產業政策的一大主軸，他將在總統府層級成立第四次工業革命委員會，從最高行政機關開始，推動結合資通訊與傳統產業及其他跨領域學科的整合政策。

此外，他亦打算將目前韓國行動電話1萬1000韓圜(約合新台幣296元)的最低月租費，進一步調降。最低月租費的規定，原本是為了協助降低電信業者佈建網路基礎架構的財務壓力，但隨著基礎架構已漸成熟，其必要性亦已降低。為了進一步降低民眾電信費用成本，文在寅政府也可能要求政府機關廣設免費Wi-Fi服務。

此外，為了避免電信與手機製造商惡性競爭，而在韓國市場存在的手機補貼上限政策，也將會隨著規定在10月到期而取消，文在寅政府不打算延續該政策。韓國市場的智慧型手機平均售價普遍較其他國家昂貴，價差最高可達21%，一直以來都被歸因於政府的補貼上限政策所致。

此外，文在寅亦打算大力推動軟體產業，並加強軟體工程師培育，將在未來五年內在中小學廣開軟體課程，增聘1萬名軟體專家投入相關培訓計畫。

至於韓國一直以來飽受民眾詬病的政府網站要求ActiveX外掛的問題，他也承諾解決。ActiveX僅在微軟Windows平台與瀏覽器上運作，文在寅已經公開承諾將會推動政府網站去外掛策略，不再獨厚微軟平台。

至於鼓勵新創業者方面，文在寅政府曾表示，將會針對新型態的商業模式，採取負面表列的管理模式，亦即現行法律只要沒有明文禁止的新創商業模式，政府都採開放態度，鼓勵創新。