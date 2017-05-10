美國的支付技術解決方案供應商First Data周一（5/8）宣布與中國支付寶（Alipay）結盟，將協助支付寶進入北美市場，第一階段將把支付寶部署在First Data於美國400萬商家的POS系統上。

支付寶為中國最大的數位支付平台，於中國線上支付市場的佔有率接近一半，全球用戶數超過4.5億。支付寶北美市場總裁Souheil Badran表示，此次合作的主要目的是把支付寶拓展到每年有4百萬中國遊客的北美市場，讓中國遊客能夠以慣用的行動程式於北美消費。

支付寶的應用範圍非常廣泛，除了線上交易或轉帳之外，也能用來搭乘計乘車、訂飯店、買電影票或預約醫生，還逐步把版圖擴大到實體商店。

在與First Data結盟之後，支付寶在美國的使用範圍已接近Apple Pay，蘋果執行長Tim Cook本月才透露美國已有450萬個商家可使用Apple Pay。

中國為全球數位支付最發達的國家，前兩大業者為支付寶及微信支付（WeChat Pay），根據聯合國組織The Better Than Cash Alliance的調查，這兩家業者在去年總計創下了2.9兆美元的交易額，且中國在2015年的非現金交易中，以支付寶及微信支付交易的比例就佔了28%。

不論是支付寶或微信支付都正藉由中國旅客的腳步把服務延伸到其他市場，這兩家業者今年2月同時與北美另一家行動支付及行銷平台Citcon合作，透過Citcon的行動POS系統把支付寶及微信支付服務部署到全美的數百萬商家。