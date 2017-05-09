負責Java商業化營運與社群管理的軟體大廠甲骨文(Oracle)，近日為了延宕超過一年的Java 9槓上應用Java技術的重量級軟體公司IBM與Red Hat，批評兩家公司反對Java 9模組化系統的發展，令人失望。

甲骨文Java平台首席架構師Mark Reinhold近日在個人部落格上發表一封致Java社群程序執行委員會(JCP EC)的公開信，批評Red Hat Middleware雖然起初同意Java 9模組化系統規格要求(JPMS JSR)的目標與需求，卻在實務上讓JPMS JSR無法依照原計畫與目標進行，並在近日稱將不會支持JSR，Reinhold並暗指Red Hat意在保護自家並未完全遵循公開標準的JBoss/Wildfly產品生態系。

Reinhold同時還點名IBM，對IBM表示將投票反對JSR的作法令人失望與訝異。他表示，IBM在JSR運作過程中，都沒有大動作表示意見，卻在最後階段表示將投票反對，而提出的理由許多都早就在專家團隊成員會議中討論過。

IBM派任JPMS的成員Tim Ellison亦在社群內部網站上撰文表示，目前JMPS JSR的提案仍存在不少疑慮，且未取得專家團隊成員的共識，不少成員都曾表示Java社群還未準備好迎接這樣的變化。

Red Hat在Java執行委員會的代表Scott Stark則擔憂JSR一旦開始運行，恐怕會破壞現有Java應用程式的正常運作。

兩大Java社群成員公開反對新的Java模組化版本計畫，可能讓已經從2016年延到2017年7月推出的Java 9再度延宕，但Reinhold顯然志在必得，打算強勢推動讓新JSR過關。

Java社群對相關計畫最終投票結果將會在6月8日公布，儘管委員會希望能凝聚社群共識，但在兩大成員反對下，代表Oracle的Reinhold亦撂下狠話，表示相關流程規範並未要求共識決，規格主導成員有最終決定權，以避免專家團隊成員為了私利刻意干擾Java的未來發展。