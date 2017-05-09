OpenStack年度技術大會—OpenStack Summit於今日（5/8）在美國波士頓舉行，OpenStack基金會執行長Jonathan Bryce指出雲端運算的發展正處於轉捩點，新的第二代私有雲已然成形。

Jonathan Bryce表示，隨著技術的成熟，企業採用OpenStack的速度逐漸加快，部署OpenStack的數量以年增率44％的速度增加。目前財富100大企業中有過半採用OpenStack，而且全球已有5百萬個運算核心是在OpenStack環境執行。

OpenStack基金會執行長Jonathan Bryce說：「我們現在處於雲端運算的轉捩點，正朝向第二代私有雲邁進。」

不過，Jonathan Bryce也說：「我們現在處於雲端運算的轉捩點，正朝向第二代私有雲邁進。」他表示，第一代私有雲主要以虛擬化運算技術為主，技術領導者如VMware、Eucalyptus、CloudStack及OpenStack。隨著雲端技術發展逐漸成熟，第二代私有雲的技術已延伸至虛擬網路、儲存、容器與實體機器等領域，技術領導者則如OpenStack、Cloud Foundry、Kubernetes及Mesos。

第一代雲端技術在發展時尚未成熟，需要專業技術人才來導入，因而第一代雲端技術的採用者多為具有技術能量的大型網路技術公司，如eBay與Yahoo等。第二代私有雲的技術發展已趨近成熟，導入的技術門檻因而降低，即使是小團隊也能導入。Jonathan Bryce表示，第一代私有雲的挑戰在於技術與人才，而第二代私有雲的挑戰則在於文化與流程。

根據OpenStack基金會日前公布的最新用戶調查，前三大OpenStack企業採用的管理工具，分別是Kubernetes（45％）、OpenShift（18％）及Cloud Foundry（18％），亦顯示第二代雲端技術受到企業青睞。而導入OpenStack的企業規模，在該調查所界定的6種規模中，皆有導入OpenStack的用戶，亦即現今非只有大型企業才會導入OpenStack。

Jonathan Bryce表示，隨著技術的改變，使用者的選擇也會跟著改變。他認為過去公眾雲與私有雲涇渭分明的現象將會改變，未來將會有多種雲端使用模式任由企業選擇，而且企業也會依照不同的需求而同時使用多種雲端模式。他說，公有雲如AWS在近年來非常熱門，但這不代表OpenStack就會消失，而是整個雲端運算的市場會變得更大，因為每種雲端模式皆有其必要性，而企業最終有更多的選擇策略。

OpenStack也推動新的私有雲使用模式，稱之為遠端代管私有雲（Remotely Managed Private Cloud），亦可稱為Private Cloud as a Service（PCaaS）。此種新的遠端代管私有雲使用模式是結合公眾雲與私有雲的特色，其中一種模式是私有雲部署於企業的資料中心，但部署、管理與更新等維護管理工作都由委外廠商負責。因此，企業無須具有雲端管理專業技能，仍可擁有私有雲，而且可確保由企業內部存取私有雲的安全性。

另一種使用模式則是採用如Rackspace、Mirantis等廠商的雲端環境來部署私有雲，並由這些代管廠商負責所有的雲端部署、管理與更新等維護工作。目前OpenStack官網的市集專區，已經列出多家提供遠端代管服務的廠商。

奇異數位醫療即採用Rackspace的遠端代管私有雲服務，奇異數位營運總監Patrick Weeks表示，醫療應用要上雲端，必需要在高度監管的環境，然而若要將資訊系統放在外部，為了確保資安與稽核的需求，系統存取的設計勢必會複雜，而公眾雲廠商往往難以配合這樣的需求。再者，奇異雖然擁有許多IT設備，但終究不是專業的IT服務廠商，所以雲端建置與管理都交由廠商負責，企業資訊團隊則專注在企業的業務需求。

奇異數位營運總監Patrick Weeks表示，奇異醫療基於應用屬性必須採用私有雲，而將私有雲的維運委由專業廠商負責，奇異就可專注在對企業而言更關鍵的業務上。

Mirantis共同創辦人Boris Renski則指出，私有雲之所以淪為失敗的代名詞， 是因為公眾雲廠商大力宣傳的成本、整合與用戶體驗，而企業自建私有雲都比不上公眾雲服務廠商所強調的特色。然而這不代表私有雲不可行，透過遠端代管私有雲，讓專業廠商負責技術問題，企業就能擁有公眾雲的優勢。他認為OpenStack統合許多開源軟體，並有標準統一的API，非常適合用於遠端代管雲端服務。

Mirantis共同創辦人Boris Renski指出，企業自建私有雲比不上公眾雲服務廠商在成本、整合與用戶體驗方面的優勢，而遠端代管雲端服務則可彌補之間的落差。

Jonathan Bryce表示，有意思的是OpenStack營造一個開放的環境，讓大家一起創新，結果隨著越來越多開發者與廠商貢獻開發成果，OpenStack反而在許多領域上擁有公眾雲廠商無法做到的成果。例如OpenStack已經支援IPv6及NFV（Network Function Virtualization），就是公眾雲廠商目前無法做到的。

隨著這些創新的網路技術加入，讓OpenStack可以前進下一個熱門的領域—邊界運算（Edge Computing）。Jonathan Bryce表示，邊界運算是電信商的機會，未來幾乎所有的裝置都要連結網路，電信商的機會在於如何讓這些裝置都可以連結。他指出，透過社群的共同合作，OpenStack將可更快進入邊界運算領域.

電信商Verizon也在OpenStack Summit展示邊界運算的開發成果，在他們決定全面發展軟體定義網路策略後，就展開邊界運算的專案，最後成功開發出內嵌OpenStack的無線網路設備，目前可由Verizon集中管理，將四種軟體定義網路服務—SD WAN、資安服務、路由、WAN優化等功能，以軟體服務的方式派送到用戶端的網路設備。若用戶端的網路設備發生效能問題，或需要更新，從Verizon管理中心的入口網站就能處理，不須到現場維護設備。

今年OpenStack Summit官網打出的口號是開放架構，而不再只侷限於雲端，同時也首度結合多個開放社群，同步舉辦各自的Open Source Day活動，參與的社群包括Ceph、Kubernetes、Cloud Foundry、OPNFV、OpenSwitch、Open vSwitch、Ansible、OpenContrail、FD.io、OpenDaylight、Cloudify等。 而明日的大會主題演講中，OpenStack基金會營運長Mark Collier更將透過視訊訪問人在蘇俄的愛德華．史諾登（Edward Snowden），無不透露出在鼓吹私有雲2.0的同時，OpenStack似乎也邁向2.0的時代了。