三星電子（Samsung Electronics）在去年11月買下的音響與汽車設備大廠Harman，於本周一（5/8）發表了該公司首款基於微軟Cortana數位語音助理的聲控喇叭Harman Kardon Invoke，這也是Cortana首次進入聲控喇叭裝置，向Amazon Alexa及Google Assistant看齊。

推出Invoke喇叭的是Harman專營家用及汽車音響設備的Harman Kardon部門，該部門與微軟合作，將Cortana嵌入Invoke中，還整合了Skype功能，可用它來撥電話至手機、市話及其他Skype裝置，也與其他聲控喇叭一樣，可用來播放音樂、確認交通狀況、播報新聞或管理行事曆等。

目前Cortana於各平台及裝置上的用戶數約有1.45億，包含Windwos 10與行動裝置，微軟負責AI產品的企業副總裁Jordi Ribas表示，微軟的下一步就是將Cortana擴散至更多的裝置，以協助使用者更具生產力。

Invoke是個有曲線的圓柱型喇叭，有石墨黑及銀白色（下圖，來源：微軟）兩種選擇，提供360度的聲音，並內建7個麥克風以接收聲音指令，預計於今年秋天上市，初期將在美國特定的零售商店與Microsoft Stores販售，目前售價尚未出爐。

Invoke不但是首個採用Cortana的聲控喇叭，也是第一個整合Skype通訊功能的聲控裝置，今年初市場上便傳出Amazon與Google皆計畫在旗下的Amazon Echo與Google Home嵌入電話功能，可望成為聲控喇叭的必備功能。

整合數位語音助理的聲控喇叭市場方興未艾，除了搭配Alexa的Amazon Echo、搭配Google Assistant的Google Home之外，去年中亦有媒體報導蘋果正在打造採用Siri的聲控裝置。