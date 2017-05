Dell Technologies本周在拉斯維加斯的Dell EMC World大會宣佈新的「彈性消費」商業模式,以及預定每年1億美元的投資計畫。



Dell Technologies執行長Michael Dell在開幕致詞中指出,為了實現企業數位轉型,Dell Technologies結合了Dell EMC、Pivotal、RSA、Secureworks、Virtustream與VMWare的創新技術,使其能以全球大廠的規模推動新創公司的創新。Dell指出,對企業和對Dell來說,現在都是「創新大爆發」的開端。



在大會上,Dell Technologies(後稱Dell)也宣佈名為「彈性消費模型」(Flexible Consumption Model)的隨選採購模式。Dell指出,在科技快速變動的今天,企業都想選擇一種新的科技採購方式以降低初期龐大資本投資成本。配合Dell Financial Services,不論是首次建構資料中心的超融合基礎架構,或是更新公司PC或伺服器,這項方案讓企業可依據公司規模、需求購買必需的產品及服務,使IT採購更具可預測性及彈性,也降低採購Dell產品的門檻。



昨日Dell也宣佈涵括從PC到資料中心硬體產品線的第一批租賃服務,包括隨需儲存方案Flex on Demand、月費式的超融合架構服務Cloud Flex for HCI、桌面虛擬化管理服務Dell EMC VDI Complete Service。最後還有「PC即服務」(PC as a Service),後者Dell將結合該公司的服務部門,為企業提供從初期PC軟、硬體的規劃、部署、到平日的硬體管理、安全更新與支援,以及未來汰舊換新等端對端服務。



此外,因應醫療科技、人工智慧、連網汽車等新技術浪潮的來臨,Dell還宣佈新的創新投資計畫。Dell旗下投資部門Dell Capital宣佈目前已投資過27家業者,包括超融合軟體基礎架構業者Nutanix及去年為三星收購公有雲業者 Joyent。



Dell並計畫以每年1億美元投資新領域,目前已投資奈米碳管記憶體業者Nantero及連網汽車資料平台公司Otonomo,今年最新投資案則包括人類基因分析平台業者Edico Genome、人工智慧及機器學習應用及AI晶片公司Graphcore等。