網際網路新興商業模式對許多傳統業者造成衝擊帶來衝突，在過去20年來一再重演，如今這個爭端走到了一度被外界認為合作緊密的旅館業與線上旅行社(Online Travel Agency, OTA)，代表多個全球連鎖飯店集團的美國飯店住宿協會，便打算在美國發動遊說戰，對準日益壯大的OTA業者。

旗下擁有萬豪、凱悅、希爾頓等連鎖飯店集團會員的美國飯店住宿協會，正研擬最新的議題，打算向主管公平交易、反壟斷等政策的美國貿易委員會(FTC)展開遊說計畫，稱本來有許多品牌的訂房網站，如Booking.com、Hotwire.com、Kayak.com，乃至Travelocity等，都早已陸續被兩大網路旅行社Priceline與Expedia併購，讓市場呈現壟斷現象。

由於美國新任總統Donald Trump也將圈選FTC的新任委員，這讓飯店住宿協會更加緊把遊說力道動到川普頭上，希望透過一系列遊說與公關活動，讓川普選擇對旅宿業者更為友善的新任委員。

飯店住宿協會的初步目標，是希望讓政府官員與一般大眾了解，即便他們以為有許多訂房網站與線上旅行社可以選擇，但實際上這些品牌都屬於兩大集團，消費者並不如他們所以為具備真正的多元選擇。

此外，該協會也表示，這些線上旅行社收取過高的手續費，嚴重侵蝕旅館業，尤其是佔比達6成的中小型旅館的利潤。一般而言，線上旅行社與訂房網站向飯店、旅館收取10%到20%不等的佣金，遠高於代售機票的抽佣比例。