媒體研究最新版Android Pay APK程式碼後發現，Google可能使用臉部辨識作為身份驗證，甚至可能今年內推出Android Pay。

9to5Google上周公佈Android Pay 1.22版APK程式碼，發現多項程式串指向名為Visual ID的功能，使用臉部辨識技術。用戶在設定之初先建立臉部的樣板，等加入店家時，以Visual ID拍攝相片，再與儲存的樣板比對。為確保隱私，這些相片在拍攝後不久就會被刪除。比對驗證完成後，Google就會將忠誠度資訊送到店家處。Visual ID另外也會使用藍牙或其他手機信號偵測用戶位置所在。如果用戶不想使用，也可以從Android Pay設定將Visual ID關閉。

但報導指出，Visual ID只會被用於零售店家的忠誠度方案的驗證，以便集點或兌換商品，並不會作為支付的保證。

另一家媒體AndroidPolice也做了APK程式碼分析，但該網站相信，這個Visual ID就是Google稍早實驗的Hands Free行動支付方案。

Hands Free是Google去年實驗的無卡片行動支付技術。它以Wi-Fi、藍牙或GPS等手機定位服務確認用戶位置，用戶再說出「I’ll pay with Google」啟動支付過程，最後等經過臉部辨識驗證身份，即可完成支付，整個過程並沒有任何靠卡作業。Google今年二月關閉Hands Free實驗，也未說明接下來計畫，只要使用者持續試用Android Pay。

有傳言指出，Android Pay可能在今年內於俄羅斯及南韓等地推出，並已獲得一些合作夥伴業者證實。