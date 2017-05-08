臺灣第一家雲端銀行「王道銀行（O-Bank）」在三月底的個金產品發佈會時就暗示，即將推出全臺第一個理財機器人。時隔一個多月，5月3日終於推出理財機器人早鳥體驗活動，使用者只要投入新臺幣1,000元，就可以體驗利用大數據分析發展出來的投資理財服務。

三月底的個金產品發佈會中，個人金融事業執行長宋靖仁就表示，希望各種行動裝置都可以獲得王道銀行的服務，而且主要客群不只瞄準年輕人，而是聯網的每一位民眾，強調要落實普惠金融。

內建在App內的理財服務

王道銀行所推出的理財機器人服務體驗，並非聊天機器人的互動形式，而是一個行動App內所提供的理財服務。它顛覆以往財富管理的高門檻印象，使用者只要投入1,000元新臺幣，就可以體驗大數據系統演算的成效，且不收取任何機器人平臺使用費。

欲體驗理財機器人，使用者要先在王道銀行開戶，系統會引導使用者申請信託帳戶、填寫風險評估問券。之後，理財機器人就會依據使用者的風險屬性與投資偏好等不同的特性，產生經算過後的最佳投資組合的建議。

使用者在王道銀行線上開戶後，點選「我的投資」->「機器人理財」->「新增投資組合」，就可以開始進行機器人理財的體驗。而系統會引導使用者填寫問券，以利後續的分析能精準符合使用者的需求。（王道銀行提供）

還可以幫您的機器人取名字。目前只提供1,000元新臺幣的體驗服務，而且在7月28日，王道銀行將自動贖回機器人投資理財組合。（王道銀行提供）

王道銀行推出的理財機器人，是以大數據運算分析發展出投資決策，藉由系統演算 建議標的及波段，每日監控投資組合，來克服過去理專可能會產生的人性弱點。等於是結合了演算法、大數據以及投顧團隊的精力，要讓金融理財更普惠。宋靖仁就表示：「機器人理財的特色， 就是無差別化、低門檻的普惠金融精神， 以大數據分析發展出的投資決策， 將帶領投資人體驗金融科技的革命性力量。」

該體驗活動到6月18日為止。並預計在7月28日自動贖回機器人投資理財組合。意即若使用者選擇保守型理財，假設只拿回900元，只要給予意見回饋，王道銀行就會把差額補上。

王道銀行更表示，未來要推出只需新臺幣1,000元以上、 以佰元為單位不限金額的機器人理財服務，且不按交易收取手續費， 而採淨資產總額收取機器人平臺使用費， 使銀行端的投資建議不以鼓勵交易為導向，來獲取用戶對理財機器人的信任。