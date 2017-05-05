美聯社於本周報導，有多家壽險業者正在測試由Lapetus Solutions所提供的生命預測服務Chronos，可透過人臉分析、生物統計及動態問題來推測使用者的壽命，藉以制定保險策略與價格，甚至可以不必要求被保險人進行體檢就能承保壽險。

Lapetus為一科學技術公司，專門建立各種可預測攸關生命事件的產品與服務，鎖定壽險業的Chronos也是Lapetus的第一套產品。

Lapetus表示，該公司的團隊成員分別來自健康、老化、人臉分析與資料科學等領域，並利用雲端運算的資源以期能更準確地預測各種生命事件，包括死亡、發病率，以及健康壽命等。

其中，人臉分析為Chronos的關鍵元件，有別於人臉辨識只是一個簡單的比對機制，Chronos的人臉分析則是檢驗人們的臉部特徵來作為長壽與健康狀態的指標。

Lapetus說明，從潛在受保戶所提供的照片可以評估他們的煙齡、BMI，以及特定疾病的風險因子，傳統上只有BMI值是客觀數據，其他資訊都是由保戶自行提供，Chronos則更能推斷未出現在醫療紀錄上的細節。

不過，Chronos並不只仰賴人臉分析技術，還必須搭配生物統計與動態問題以推斷壽命及健康餘命。Lapetus宣稱該服務將能降低壽險業的審核成本與時間。