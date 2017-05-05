總部位於美國的家電製造商惠而浦（Whirlpool）於本周二（5/2）宣布將買下食譜搜尋引擎Yummly，兩家公司相差超過100歲的併購案展現了傳統產業與現代科技的結合，替即將迎來的物聯網時代舖路。

1911年就成立的惠而浦涉足眾多的家電市場，從洗衣機、冰箱、洗碗機、空調到烤爐等，而Yummly(下圖)則是2009年才創立的食譜搜尋引擎，提供網站及行動程式介面，並提供個人化的食譜推薦，曾於2014年獲得蘋果App Store的最佳程式，全球擁有逾2000萬的註冊用戶。

惠而浦表示，買下Yummly將可強化該公司在物聯網時代提供創新消費者服務的能力。惠而浦副總裁Brett Dibkey說明，該公司承諾要提供可解決日常生活瑣事的產品予消費者，這些產品將逐漸同時被實體與數位經驗所定義，Yummly未來將替惠而浦建立數位產品服務，也替消費者帶來更多的價值。

惠而浦說，每天全球都有數百萬名消費者以惠而浦的裝置替家人準備餐點，有了Yummly，將能協助消費者減輕每天的煮飯壓力，例如可以回答「今天晚餐要煮什麼呢？」之類的問題。

此一併購案預計於今年5月完成，雙方並未公布交易金額，惠而浦表示該併購案對該公司的財務沒有太大影響。Yummly在2015年的市值為1億美元，而惠而浦去年的營收則是207億美元。