波蘭安全研究人員Dawid Golunski公佈WordPress密碼重設功能存在零時攻擊漏洞，可讓駭客取得合法網站的密碼重設連結，進而在不需驗證情況下，取得網站控制權。



研究人員發現的漏洞編號為CVE-2017-8295，存在WordPress製作密碼重設信件的過程中，在有人發出密碼重設要求時，未確保郵件只發送到合法網站持有人帳號。由於WordPress製作密碼重設郵件時可使用用戶端提供的主機名，因此攻擊者將送出的HTTP呼叫中的SERVER_NAME變項，修改成攻擊者控制的伺服器名。這就會讓之後標題包含From/Return路徑的郵件，都會傳送這個惡意郵件位址。



研究人員舉出二種不需用戶介入的可能攻擊情況，一是攻擊者發送大量垃圾郵件塞爆合法擁有者的信箱，等信箱無法收信，之後WordPress發出的密碼重設郵件來到就會被彈回，這時就會送到攻擊者控制的信箱中。另一個攻擊策略是等網站管理員不在，設定自動回覆時。當密碼重設郵件寄出，如果管理員自動回覆信件包含原始內容，則攻擊者就能加以攔截。



Golunski指出，他在10個月前即通知WordPress，但一直未見解決，因此決定將研究公開。



不過這些攻擊手法頗為「搞崗」（費力），因而減低了其風險，而且安全公司Sucuri研究人員也認為，上述攻擊手法對象只限於單一IP網址的網站，不適用於多數共用伺服器的網站，受害者應只限於組態不佳的網站。



希望防堵被駭可能性的用戶，可以啟用UseCanonicalName，強制使用靜態的SERVER_NAME值。