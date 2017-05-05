紐約時報在三月初披露叫車共乘服務App業者Uber利用一個名為Greyball的軟體來規避主管機關的取締，引發各界譁然，如今則傳出該公司將因此遭受美國司法部介入調查，並可能涉及刑事責任。

美國多家媒體4日皆報導美國司法部正針對Greyball軟體進行調查，路透社則直指該項調查已被定調為刑事案件調查，亦即一但罪證確鑿，Uber相關主管可能會遭判刑。

Uber早自2014年起便開始使用Greyball軟體，來躲避執法機關取締，並藉此在尚未被核准營運的地區減少遭取締、停業處分的風險。Uber除了在美國使用該軟體，也在法國、澳大利亞、中國與南韓都曾使用過該軟體。

該系統一旦依據使用者行為與其他資料，判斷某位使用者可能是執法人員，便會在該執法人員的Uber App上顯示非正確的車輛位置，此外，就算該使用者成功叫車，也會很快被系統自動取消，簡言之，一旦用戶遭判定為執法人員，其Uber App基本上就喪失功能，只有表相。

包括Uber、聯邦檢察官，以及曾審理相關案件的北加州地方法院發言人，都不願對此事件作出回應。

Uber最近深陷多樁醜聞困擾，從高度競爭缺乏人性的企業文化、內部性騷擾問題、沒有下限的做生意態度，以及不透明且可能超收費用的定價模式等。