德國布倫瑞克工業大學（Brunswick Technical University）系統安全研究團隊於近期發現，目前有234個Android 應用程式在用戶不知情的情況下，利用行動裝置的麥克風接收用戶周圍環境的超音波訊號（範圍在18千赫到20千赫之間），來追蹤用戶的行動，分析用戶收看電視的習慣和使用電子產品的情形，幫助廣告商或產品製造商推播適合該用戶的產品訊息。

研究人員指出，用戶一旦安裝了暗中接收超音波訊號的Android 應用程式，有4種方式會造成用戶的隱私威脅，包含媒介追蹤（Media Tracking）、跨設備追蹤（Cross-Device Tracking）、位置追蹤（Location Tracking）和去匿名化（De-Anonymization）。

首先，媒介追蹤。廣告商會在廣告或是媒體內容裡面嵌入超音波訊號，這些超音波訊號會攜帶任何資訊，例如當前時間或位置，用戶的麥克風就會接收這些超音波，得知用戶觀看特定媒體內容所花費的時間，了解用戶喜歡何種類型的媒體內容。廣告商就可以根據用戶的喜好，為用戶量身打造廣告。

第二、跨裝置追蹤。當內嵌超音波訊號的廣告正在播放時，用戶所有行動裝置會同時接收廣告發出的超音波訊號。廣告商間接得知這些行動裝置是屬於同一個用戶，進一步了解用戶的購買習慣。例如，廣告商發現用戶正在使用的iPhone和放置在一旁的iPad，共同接收了同樣的超音波訊號，廣告商就可以知道該用戶習慣購買Apple產品，廣告商會為該用戶提供更多與Apple產品相關的廣告。

不僅如此，研究人員也提到，如果該用戶將個人用的行動裝置與公司提供的行動裝置放在一起，駭客可以利用跨裝置追蹤的方式，取得該用戶的公司裝置資訊，並鎖定該裝置植入惡意程式，竊取裝置內的公司資料。

第三、位置跟蹤。某些廣告商會在商店安裝超音波訊號發射裝置。當App用戶進入這家店時，廣告商就能利用該用戶行動裝置接收的超音波，來追蹤用戶在店內的行動，了解該用戶在特定商品前面停留的時間，間接知道該用戶有興趣的產品。一方面，廣告商可以提供相關的產品資訊給該用戶；另一方面，廣告商也能夠得知何種產品較容易受消費者喜愛。

最後、去匿名化。有心人士可以利用發射超音波訊號的方式，取得訪問該網站的用戶資料，以及公開比特幣的地址與真實世界的身分之間的關係。目前，研究人員已經在Tor瀏覽器上實驗，來取得Tor使用者的真實資料。

研究人員解釋，目前許多知名企業App採用這項技術，來追蹤用戶的媒體使用行為，例如麥當勞和Krispy Kreme Doughnuts。雖然，研究人員目前沒有發現，廣告商利用電視媒體，來發送超音波訊號，但是，他們已經發現，歐洲有4家商店和234款Android 應用程式使用這項技術。他們強調，隨著這項技術的發展，用戶的隱私會造成更嚴重的威脅。