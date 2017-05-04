曾於2010年大放異彩的團購服務日漸式微，全球最大團購服務Groupon自2015年來即陸續關閉各個國家的營運，本周三（5/3）出爐的第一季財報則顯示已再關閉11個國家的營運，讓Groupon的版圖從最高峰的逾40個國家縮減到現在只剩15個。

在本周出爐的第一季財報中，Groupon表示已完成退出11個國家的程序，並說明該季北美市場的營業毛利為2.2億美元，比去年同期增加2%，活躍客戶數為3160萬人，增加了50萬人，國際市場的營業毛利為8850萬美元，下滑了15%，活躍客戶數為1670萬人，幾無增減。

雖然Groupon仍然維持了0.01美元的每股盈餘，但周三股價重挫13.25%，以3.47美元作收。

2008年成立的Groupon曾掀起全球的團購網熱潮，外傳Groupon在2010年拒絕了Google所提出的60億美元收購提議，在2010年至2011年間，包括Google、臉書及Amazon都以自建或投資等方式投入了團購服務，此外，光是中國市場在2011年就出現了超過4500家的團購網站。

Groupon在2011年的11月正式登上了那斯達克股市，每股發行價為20美元，上市首日即上漲30.55%，以26.11美元作收，不過，Groupon這一年來的股價皆未高於6美元。