臉書周三公佈第1季財務報告。以用戶數而言，每月經常用戶數達19.4億人，較去年成長17%。



上季臉書表現亮眼營收80億美元，較去年同期成長近5成，每股盈餘1.04美元，皆超越華爾街分析師預測。最大宗收入來自廣告，上季貢獻79億美元，其中85%來自行動廣告，這部份增加了近82%。



為了擴大app用戶以及未來行動廣告的版圖，臉書積極模仿新創業者Snapchat，為WhatsApp加入類似的功能Status。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）昨日也宣佈，WhatsApp Status自2月推出以來才短短10周，目前每日平均用戶已經達1.75億。



WhatsApp Status是臉書繼Instagram Stories之後，第二個挑戰Snapchat的新功能。它和Snapchat類似，讓用戶可限時24小時將照片或影片分享給友人，而且還比Snapchat多了全程加密。如果加上臉書上個月公佈Instagram Stories的2億用戶，表示臉書在行動影像應用已經超越Snapchat。



Techcrunch引述引述祖克柏財報會議的談話，臉書在以相片為中心的分享應用上，一開始有些落後，但此時在技術上已經大幅領先，他也相信臉書會持續領先下去。