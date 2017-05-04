Google於本周三（5/3）宣布，與德國最大電力公司意昂集團（E.ON）和軟體廠商Tetraeder合作，將Sunroof專案帶進德國，這也是Google首次在美國以外的地區使用Sunroof專案的資料。

Google在2015年推出Sunroof專案，提供線上工具供美國用戶評估在屋頂安裝太陽能板的效益，並僅於特定的美國地區展開此專案。

現在Sunroof專案終於跨出美國，擴展至德國，並在意昂集團的太陽能網站中整合Sunroof專案的資料，提供用戶能調查自家的太陽能發電潛能，以評估安裝太陽能板可節省的費用。

根據Google官網，Google為了估計太陽能的發電潛力，結合了Google Earth、Google Maps、3D模型和機器學習技術，以準確地預估大規模範圍內太陽能整體發電潛能。

而Sunroof專案能夠根據歷史天氣模式、整年的太陽位置、屋頂的形狀，以及被樹木或建築物遮蔽的範圍，來預估每年照射在使用者屋頂上的陽光量。Google就依據這些資料，來預估特定位置的太陽能發電潛力。

另外，目前大約有4成德國家庭使用Sunroof專案，也就是大約有7百萬棟建築採用Sunroof專案來估算自家的太陽能發電潛能，這些家庭座落的地區包含慕尼黑、柏林、萊茵美因（Rhine-Main）和魯爾（Ruhr）等城市。