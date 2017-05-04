一個在紐約針對Uber進行的小規模研究發現，Uber在2016年推出的事前訂價模式，可能存在短少給付司機應有報酬的問題，每趟Uber司機完成的載客旅程，Uber可能少付了數美元之多的報酬。

針對共乘叫車App服務司機開設的部落格The Ride Share Guy週三公布一項在紐約針對一名Uber司機進行的研究初步結果 ，發現了上述問題。

自從去年Uber推出事前訂價模式，亦即消費者在確認叫車前，便會看到預估的車費，並也只需要繳付事先告知車費的訂價模式之後，便不時傳出有司機發現自己App上顯示的車費金額與用戶手機顯示的金額不一致的狀況，甚至Uber在推出事前訂價模式後，司機已經無法在完成行程的同時看到包含消費者實際給付金額、Uber服務費、其他稅費等資訊的收入明細，而必須等待1到2分鐘後，才看得到剛完成的行程到底賺了多少錢，讓司機無法如過去能夠直接和搭車者「對帳」。

基於司機讀者的懷疑，以及Uber向來缺乏透明度的營運模式，該部落格與一名在紐約的Uber司機合作，利用紐約市政府要求收取的固定稅率，回推分析消費者實際繳付的金額，發現Uber實際向消費者收取的費用，確實與告知司機的費用總額存在差額。

該部落格分析了合作司機完成的165趟行程，發現在不同的Uber服務類型中，都存在了價格差，而且專車類的服務普遍存在實際收取金額比告知司機金額為高的狀況，而在共乘類服務中，則是乘客實際繳付金額較顯示給司機的金額為少，亦即共乘模式下，Uber反而虧錢。但165趟行程合計，Uber的報價差異高達85.54美元，顯示Uber若非佔了司機便宜，就是向消費者超收了費用。

進行此研究的部落格主持人Harry Campbell表示，從政府收費回推，司機收到的費用基本上仍是基於預先計算的里程、時間計算而來，不能說是少付錢給司機，但由於價差的確存在，因此更近似於向消費者超額收取了乘車費用。他直言Uber的作法是等待時機成熟後就開始濫用新制度。

Uber向英國金融時報表示，拒絕揭露公司內部關於價格差異的資料，但強調消費者給付的車費有時會高於或低於付給司機的報酬，並表示會嘗試讓駕駛能更清楚瞭解賺取到的費用的詳情。