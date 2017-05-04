根據CoinDesk的即時交易資訊，比特幣的價值在世界標準時間（UTC）的5月4日凌晨一點正式突破1500美元大關，達到史上新高。

在2009年正式發行的比特幣為一開放源碼的支付系統，也是首個透過P2P執行、而無中央管轄機構或仲介的支付網路。比特幣的協定中含有既定的貨幣管理規則，理論上不允許第三方操控貨幣數量或製造通貨膨脹，且有預計的成長速度，平均每10分鐘會發行25個比特幣，將在2140年達到2100萬個比特幣的發行極限。

比特幣的價值震盪劇烈，特別是在發展初期，以2013年為例，它曾低至50美元，亦曾超越1000美元，隔年又曾跌至400美元，2015年則維持在200美元至500美元之間。

比特幣的價值在今年初重返1000美元，儘管中國政府在今年出手干預境內的比特幣交易，以整頓洗錢歪風，又或者是比特幣的交易處理變慢了，且比特幣社群對此並無一致的解決方案，但今年比特幣的價值依舊穩定成長，主要歸功於日本的採用。

日本在今年4月1日上線的支付服務新法承認了虛擬貨幣的合法支付地位，代表消費者及商家能夠合法使用比特幣交易，其實在今年初日本準備接納比特幣的消息傳出後，日本便已超越中國成為全球最大的比特幣交易市場，而光是在今年4月，便有18家業者於日本申請提供虛擬貨幣交易服務。