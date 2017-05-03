提供即時資訊及分析服務的Neustar周二（5/2）公布了今年第一季的全球分散式阻斷服務（DDoS）攻擊研究報告，訪查了1010個組織，發現有84%在該季遭受過DDoS攻擊，當中有84%遭受一次以上的攻擊。

Neustar所調查的對象涵蓋科技業、金融服務業、零售業、健康照護產業與能源業等，其中有半數的年營收超過5億美元，接受訪查的是這些組織的技術長、安全長、資訊長或資安經理人。

調查顯示，1010個組織中有849個在今年第一季遭受DDoS攻擊，佔了整體的84%，當中有85%遭受一次以上的攻擊。在這些DDoS攻擊中，45%的攻擊流量超過10Gbps，有15%的攻擊流量超過50Gbps，此一比例約是去年同期的兩倍。此外，有40%的組織是在收到客戶通知才知道被攻擊了，高於去年同期的29%。

DDoS會造成企業或組織的服務中斷，嚴重影響商業運作，根據調查，43%的組織表示每遭受1小時的DDoS攻擊，就會造成至少25萬美元的營收損失，還有51%說他們至少花3小時才偵測到攻擊行動，另有40%花了3小時來進行回應。

主導Neustar研發任務的Barrett Lyon表示，DDoS攻擊堪稱為今日網路的時代精神，組織該問的是它們做了多少的準備，能否在客戶知會網站掛掉時能夠即時回應。

在所調查的組織中，99%都已採取某些DDoS防禦措施，並有90%今年在安全上的投資高於去年。