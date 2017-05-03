在今年3月邁入4歲的Docker周二（5/2）宣布，將由Concur Technologies前執行長Steve Singh取代Ben Golub，成為Docker的新任執行長，而Golub則會繼續擔任Docker的董事。

Concur為一軟體即服務（SaaS）公司，主要提供旅行及支出管理服務予全球企業，在2014年被SAP以83億美元買下之後，其共同創辦人暨執行長Singh亦加入了SAP的管理團隊並負責SAP的全球商業網路策略。

Docker創辦人暨技術長Solomon Hykes表示，Docker在過去4年來以驚人的速度成長，Golub奠定了Docker的基礎，且市場對Docker產品的需求已超出了規畫，未來將借助Singh的專長以滿足市場需求，並服務全球客戶。

Singh（下圖，來源：Docker）接手Docker執行長的時機正逢Docker準備於企業市場大展身手之際，Singh說，偉大的企業通常有一個非常簡單的共通原則，就是替客戶帶來可持續發展的價值。全球企業正在建立新一代的各種應用及服務以迎合數位經濟，並有許多業者透過Docker來改善開發人員的生產力與新的營運及資本效率，他非常期望與Docker團隊及社群合作，共同迎接新的應用運算時代。

儘管創造出了全球最受歡迎的同名開放源碼容器，而且擁有至少10億美元的身價，但Docker迄今仍未獲利。事實上，Docker所面臨的是所有開放源碼公司都會遭遇的難題，就是一方面必須改善產品以迎合開發社群的需求，另一方面又得保留足夠的空間來容納付費服務。

市場分析指出，Golub已成功帶領Docker闖出一片天，未來的Singh則將肩負擴大Docker營收的責任。