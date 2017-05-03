市場研究機構Creative Strategies與Experian針對942名蘋果無線耳機AirPods用戶進行調查之後發現， 這些使用者對AirPods的滿意度高達98%， 凌駕iPhone、iPad與Apple Watch用戶當初對相關產品的滿意度。

根據調查，98% 的AirPods用戶對該產品感到非常滿意或滿意， 不管是對AirPods的充電時間、 AirPods收納盒的設計， 或是與iPhone的藍牙配對程序，消費者的滿意度都高達97% 。

此外，有84%的AirPods用戶認為在某些情況下只要配戴一只耳機就可以了，88.97% 的用戶認為AirPods與iPhone的配對速度很快， 大概是在戴上耳機的時間就能配對了，還有82%的用戶說這是蘋果近來發表的產品中他們最喜歡的一項。

AirPods用戶對該產品的滿意度高過了2007年iPhone用戶的92%、2010年iPad用戶的92%，以及2015年Apple Watch用戶的97%。

去年12月正式開賣的AirPods支援iPhone、Apple Watch、iPad及Mac等蘋果裝置，可自動偵測耳機是否穿戴於耳朵內，自動執行或暫停音樂的播放， 雙擊AirPods還可啟用Siri功能，以控制音樂、 取得路線或是接聽及撥打電話，台灣售價為5490元新台幣。

Creative Strategies與Experian每年都會調查消費者對新產品的採用狀況，除了AirPods之外， 近日也將揭露消費者對Amazon Echo及Google Home的看法。