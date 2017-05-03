微軟本周二（5/2）發表了鎖定教育市場的Windows 10 S，並宣布有多家業者將打造基於Windows 10 S的低價運算裝置，不過，微軟自己也推出採用Windows 10 S的Surface Laptop，有別於第三方業者所打造的Windows 10 S是針對K-12市場，自家品牌的Surface Laptop則是鎖定大學生，售價為999美元，即日起開放預購，預計於6月15日出貨。

Surface為微軟自家的運算裝置品牌，迄今已推出4個系列的產品，包括平板電腦Surface Pro、筆記型電腦Surface Book、All-In-One桌機Surface Studio，以及大尺寸的電子白板Surface Hub，本周的新成員則是鎖定學生市場的Surface Laptop筆電。

雖然Surface Book與Surface Laptop同屬筆電產品，但前者的售價為1499美元，後者則是999美元(台幣約3萬元)起跳，且採用微軟專為教育市場設計的Windows 10 S作業系統。

售價999美元的Surface Laptop採用13.5吋的觸控螢幕，內建Intel Core i5處理器、4GB記憶體，以及128GB的固態硬碟，電池續航力高達14.5個小時，並有銀白色、酒紅色、鈷藍色與石墨金等4種顏色可供選擇，重約2.76磅（1.25公斤），使用者也可客製化硬體規格。

Surface Laptop即日起在20個國家開放預購，預計在6月15日上市，並不包括台灣，但計畫今年會陸續步入中國等其他市場。

負責微軟裝置業務的企業副總裁Panos Panay表示，Surface Laptop不只符合客戶對筆電尺寸的需求，也能用來展現Windows 10 S的最佳能力，而且它的電池續航力比13吋的蘋果MacBook Pro多了4小時。

由於Surface Laptop採用的是Windows 10 S作業系統，因此同樣限制使用者只能自Windows Store下載程式，也同樣允許使用者以合理價格切換到Windows 10 Pro，不過，Panay建議使用者最好不要這麼做，因為Surface Laptop及Windows 10 S互為表裡，彼此結合才能發揮最大的效益。

為了促銷Surface Laptop，微軟限期內提供Surface Laptop買家一年免費的Office 365 Personal訂閱服務及1TB的OneDrive空間。