微軟本周二（5/2）於全球教育市場向Google下了戰帖，發表了鎖定K-12教育市場的Windows 10 S作業系統，包括宏碁、華碩、Dell、富士通、HP、三星與東芝等業者都將推出採用Windows 10 S的裝置，最低售價為189美元，另也提供教室專用的Microsoft Teams。

Windows 10 S是微軟針對教育市場所設計的Windows 10版本，強調簡潔、安全與效能，它整合了OneDrive雲端硬碟服務，所以檔案都直接儲存於雲端，可藉由不同的裝置與程式存取。

而一如先前曝光的消息，Windows 10 S只能安裝來自Windows Store的程式。負責Windows及裝置部門的微軟執行副總裁Terry Myerson表示，藉由官方程式商店下載的程式除了已經過安全性的檢驗之外，且在安全的容器內執行，可確保一致的系統效能。

Windows 10 S的預設瀏覽器為Microsoft Edge，亦可支援其他來自Windows Store的瀏覽器。

為了怕使用者不適應只能自Windows Store下載程式的規定，微軟亦允許Windows 10 S用戶以合理價格切換到Windows 10 Pro，但只許單向切換，無法再換回Windows 10 S。

Windows 10 S將在今年夏天隨著各家業者所推出的相容裝置而問世。包括宏碁、華碩、Dell、富士通、HP、三星與東芝都準備發表採用Windows 10 S的運算裝置(下，來源：微軟)，最低售價為189美元（約5700元新台幣）。

針對教育市場的Microsoft Teams與Minecraft Code Builder

微軟亦宣布將把企業協作平台Microsoft Teams搬到教室裡(下，來源：微軟)，讓它成為老師與學生的數位中心，讓老師用來派作業、打成績、與學生和家長交流、分享數位內容、邀請客座講師，也能讓學生發展必要的溝通與合作能力。

微軟也替《當個創世神》教育版（Minecraft: Education Edition）設計了新的Code Builder功能，以讓學生在遊戲的世界裡學習基本的程式撰寫能力。

為了擴大在K-12市場的勢力，微軟允許所有學校的Windows電腦免費使用Windows 10 S，也可在Microsoft Teams中免費使用Microsoft Office 365教育版，以及免費試用雲端裝置管理服務Microsoft Intune的教育版。

Myerson指出，Windows 10 S、Microsoft Teams、Office 365、Minecraft教育版再加上Intune教育版提供師生完整的教室解決方案，讓教育界不必再將就Google的Chromebook與G Suite。

根據市場研究機構Futuresource Consulting的調查，美國K-12教育市場的行動電腦有58%採用Chrome OS，22%採用Windows OS，並有14%採用iOS，但在美國以外的K-12市場則是由Windows OS取得65%的市佔率，Android、iOS及Chrome OS則分佔17%、9%與6%。